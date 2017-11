‘Waarom zou je dan niet goed genoeg zijn voor Oranje?’

Leroy Fer speelde drie jaar geleden zijn laatste interland voor Oranje, maar hoopt in de toekomst nog vaker in actie te komen voor het Nederlands elftal. De middenvelder is wekelijks basisspeler bij Swansea City en had om die reden gehoopt dat hij meer krediet had bij Oranje. Tot dusver speelde Fer elf interlands, naar zijn mening te weinig.

“Eigenlijk wel. Elf interlands is veel te weinig. Ik heb nog wel een aantal jaar te gaan, dus ik hoop dat dat aantal nog oploopt. Ik houd niet zo van blamen, maar net als Erik (Pieters, red.) speel ik wekelijks in de grootste competitie van de wereld, naar mijn mening niet onaardig”, zegt Fer in gesprek met ELFVoetbal. Hij begrijpt wel dat Pieters zich gepasseerd voelt bij Oranje.

“Hij speelt elke wedstrijd bij Stoke City, tegen topclubs als Chelsea, Arsenal, United en City. Daarin ondervind je meer weerstand dan in de Eredivisie. Waarom zou je dan niet goed genoeg zijn voor Oranje?”, vraagt Fer zich af. Hij hoorde zelf ook al een tijdje niks vanuit Zeist. “Nee, je wordt niet gebeld zolang je niet tot de definitieve selectie behoort. Ze bellen niet om te vragen hoe het gaat.”