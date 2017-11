Lozano kan tegen debuterende Gertjan Verbeek opnieuw record breken

PSV zoekt naar de zevende opeenvolgende overwinning in de Eredivisie, sinds de misstap op 10 september in en tegen Heerenveen (2-0). Bij FC Twente is sinds 17 september een vast patroon in de resultaten in de Eredivisie terug te vinden: zege, nederlaag, zege, nederlaag, zege, nederlaag. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zondagmiddag vanaf 16.45 uur.

O PSV pakte vanaf 2013/14 18 van de mogelijke 24 punten tegen FC Twente in de Eredivisie (vijf zeges, drie remises), terwijl de Eindhovenaren in de zes seizoenen ervoor slechts één zege boekte; zeven remises, vier nederlagen.

O PSV speelde in de Eredivisie 37 keer gelijk tegen FC Twente (waaronder in de laatste twee ontmoetingen), minimaal acht keer vaker dan tegen elke andere Eredivisie-club.

O PSV won voor het eerst sinds 1999/2000 minstens negen keer in de eerste tien speelronden. Het laatste seizoen met tien zeges na elf duels was 1987/88; toen zelfs elf uit elf.

O Hirving Lozano was tot nu toe in al zijn vier thuisduels in de Eredivisie trefzeker (vijf doelpunten) en kan de eerste PSV’er worden die in zijn eerste vijf Eredivisie-duels in eigen huis scoort.

O PSV zegevierde in de laatste zestien competitieduels in eigen huis; FC Twente was precies een jaar terug (5 november 2016) de laatste club die een punt pakte in het Philips Stadion (1-1).

O Luuk de Jong kwam in de Eredivisie vier keer tot scoren in zeven duels (vier zeges, drie remises) met zijn ex-club FC Twente. De spits wist echter niet te scoren met zijn laatste 51 schoten, in alle competities.

o FC Twente verloor de laatste acht uitduels in de Eredivisie, een evenaring van het negatieve clubrecord uit 1969.

o Gertjan Verbeek verloor als trainer meer Eredivisie-wedstrijden van PSV dan van elke andere club (dertien), maar zijn laatste Eredivisie-duel was juist een 2-1 zege met AZ op de Eindhovenaren (28 september 2013).

o FC Twente kreeg dit seizoen meer kopdoelpunten tegen dan elke andere club (vijf), terwijl PSV juist het vaakst scoorde met het hoofd (vijf).

o Voorafgaand aan deze speelronde scoorde geen club dit kalenderjaar vaker in de eerste tien minuten van een Eredivisie-duel dan FC Twente (zes keer, gelijk met sc Heerenveen).