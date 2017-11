Martens noemt timing FIFA ‘ongelukkig’: ‘Ik wil het geen fout noemen’

Lieke Martens werd vorige week uitgeroepen tot de beste voetbalster ter wereld, maar kon haar prijs niet in ontvangst nemen. Het FIFA-gala in Londen vond namelijk één dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Noorwegen plaats, waardoor de speelster van Barcelona verstek moest laten gaan.

“Ik wil het geen fout noemen, maar de timing was ongelukkig. Het was een lichte teleurstelling dat we er niet bij konden zijn in Londen. Het was mooi geweest, maar ik zal proberen om weer de beste speelster van de wereld te worden”, zegt Martens in gesprek met Mundo Deportivo. Ze hoopt dat de FIFA in het vervolg ook rekening houdt met de kalender van het vrouwenvoetbal. “Ik begrijp dat het voor de FIFA moeilijk is om iets in te plannen, terwijl iedereen zoveel verplichtingen heeft.”

Door de uitverkiezing is er veel voor Martens veranderd. “Voordat we Europees kampioen werden, herkende niemand me op straat. In Nederland word ik constant aangesproken voor een foto of een handtekening. Ik ben er inmiddels wel gewend aan, het is geen probleem”, aldus de speelster van Barcelona, die de FIFA-trofee voorlopig nog niet ontving. “Ik denk dat ze die naar de club sturen. Als de trofee hier arriveert, zal ik het nog wel even vieren met mijn teamgenoten van Barcelona.”

Tot dusver ontmoette Martens Lionel Messi één keer. “Maar ik spreek slecht Spaans en hij spreekt nauwelijks Engels. We hebben afgesproken om elkaar nog een keer te spreken als ik beter Spaans kan praten”, vertelt Martens, die sinds afgelopen zomer bij Barcelona speelt. “Ik hield van hun manier van spelen. Het lijkt een beetje op de Nederlandse manier van spelen. Ze beloofden dat ze veel zouden investeren in het vrouwenvoetbal, daarom was het de beste optie voor mij.”