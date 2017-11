‘Hakim Ziyech machtiger dan Marcel Keizer’

Volgens Hugo heeft Marcel Keizer pittige beslissingen te nemen: ‘En kunnen we dan kappen met Kasper Dolberg op links?’ Koert is benieuwd naar de kampioenskansen van Feyenoord: ‘Brad Jones in ieder geval gewoon laten staan.’ Verder: Len Koemen op stap met presentatrice Hélène Hendriks: ‘PSV wordt kampioen.’