Geen reden tot ongerustheid bij Feyenoord: ‘Het was totaal niet serieus’

Feyenoord verloor woensdagavond met 3-1 van Shakhtar Donetsk en spits Nicolai Jörgensen haalde het einde van die wedstrijd niet. De Deen werd uit voorzorg tien minuten voor tijd naar de kant gehaald en vervangen door Sam Larsson. Jörgensen, die pas net weer hersteld is van een blessure, geeft echter aan dat er niet opnieuw voor een langdurige absentie hoeft te worden gevreesd.

“Ik had wat kramp in m'n hamstring. Ik ben er lang uit geweest en heb een hoop wedstrijden gespeeld. Het was uit voorzorg”, legt hij uit aan RTV Rijnmond. “Er was geen reden voor mij om door te sukkelen. Het is beter dat ik iedere wedstrijd kan spelen, maar het was totaal niet serieus. Ik ben pas twee weken terug en heb al veel minuten gemaakt. Het was dus beter om gewisseld te worden zodat ik zondag negentig minuten kan spelen.”

Feyenoord maakt op het moment een lastige fase door en verloor in de afgelopen weken onder meer van Ajax en tweemaal van Shakhtar. Jörgensen gelooft echter dat de ommekeer er snel aan zit te komen en denkt dat hij als hij dat niet zou geloven, hij beter kan stoppen met voetballen: “Wij geloven er iedere keer in wanneer we het veld opstappen. Ik weet zeker dat wij dit om kunnen draaien. We moeten wedstrijden winnen. Er zijn geen excuses. De punten komen vanzelf.”