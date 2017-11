Chelsea kon vertrek Matic niet voorkomen: ‘Je kan dat niet zomaar negeren’

Nemanja Matic verruilde Chelsea afgelopen zomer voor Manchester United. Komend weekeinde staat voor de middenvelder een ontmoeting met zijn oude werkgever op het programma, die dit seizoen minder presteert dan vorig seizoen. Volgens Thibaut Courtois konden the Blues niet voorkomen dat Matic naar Manchester vertrok.

“Het was niet mijn beslissing, dus ik was niet verrast dat hij vertrok. Als een speler tegenwoordig naar een ander team wil vertrekken, dan gebeurt het doorgaans ook. Het is moeilijk om zoiets als club te voorkomen”, zegt de sluitpost in gesprek met de Independent. “Je kan het niet zomaar negeren en zeggen: Je mag niet vertrekken. Dan blijft er een speler die niet zijn uiterste best voor de club zal doen.”

“Het is duidelijk dat we een goede middenvelder hebben verloren aan een andere topclub, maar zulke keuzes worden nu eenmaal gemaakt. We hebben nog steeds een aantal goede middenvelders en moeten komend weekend laten zien dat we beter zijn”, vervolgt Courtois. Hij weet niet of Chelsea Courtois op dit moment mist. “We kennen de kwaliteiten van Nemanja, hij zorgde voor balans in het team. Hij koos er alleen voor om naar een andere club te gaan, dus we leven niet in het verleden.”