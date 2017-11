Zidane maakt zich geen zorgen: ‘Er is geen sprake van een crisis’

Het zit even tegen voor Real Madrid. De Koninklijke verloor twee wedstrijden op rij, van Girona (2-1) en Tottenham Hotspur (3-1), waardoor de onrust inmiddels behoorlijk is toegenomen in de Spaanse hoofdstad. Desondanks is er volgens trainer Zinédine Zidane geen sprake van een crisis, zo vertelt hij op de persconferentie na afloop van het duel met the Spurs.

“Ik maak me geen zorgen en dat zal de rest van het jaar zo blijven, wat er ook gebeurt. Er is geen sprake van een crisis. Het is niet goed om twee wedstrijden op rij te verliezen, maar over een aantal dagen krijgen we alweer een kans om het recht te zetten. Ook dat is voetbal. Het enige dat ik over de wedstrijd van vandaag kan zeggen, is dat we van een beter team verloren hebben”, is Zidane duidelijk. Real Madrid neemt het komend weekeinde in LaLiga op tegen Las Palmas.

“De spelersgroep kan hier niet tevreden over zijn, er kan geen goede sfeer in de kleedkamer heersen nu. Het is een slecht moment, maar we moeten ons hoofd omhoog houden”, vervolgt de Franse oefenmeester. “We hebben verloren, maar het seizoen is nog lang. Felicitaties naar de tegenstander, wij gaan kijken wat er beter kan. Misschien halen we niet ons normale niveau, dat soort dingen kunnen gebeuren in het voetbal.”

“Ik weet dat mensen al snel van een crisis spreken als we een aantal wedstrijden verliezen”, zegt Sergio Ramos tegenover de Spaanse pers. “We zijn nog in leven in onze favoriete competitie: de Champions League. We zullen kalm moeten blijven, ik ben ervan overtuigd dat we snel weer goede resultaten kunnen boeken. Ik begrijp dat de fans teleurgesteld zijn na onze recente resultaten, maar we vechten ons wel terug.”