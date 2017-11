‘Twee zeges tegen de kampioen van Nederland: dat zal ons nog lang heugen’

Shakhtar Donetsk was woensdagavond een maatje te groot voor Feyenoord en won in Charkov met 3-1. Nicolai Jörgensen zette de Rotterdammers nog wel op voorsprong, maar de thuisploeg wist de schade razendsnel te repareren. “Het sleutelmoment was de gelijkmaker”, reageert Shakhtar-trainer Paulo Fonseca op de persconferentie na afloop van het duel.

“We reageerden heel goed. Na de 2-1 moest Feyenoord ruimte weggeven, waardoor wij mogelijkheden kregen. Ik vond ons heel zeker achterin”, stelt de Portugese oefenmeester, die spreekt van een fantastisch resultaat. “Ik vind deze zege heel terecht, we waren veel sterker dan Feyenoord. Twee zeges in wedstrijden tegen de kampioen van Nederland: dat zal ons nog lang heugen. We waren kalm en verloren nooit het vertrouwen, zelfs niet na de 0-1.”

In de komende wedstrijden tegen Napoli en Manchester City heeft Shakhtar nog één punt nodig om te overwinteren in de Champions League. “We hebben nog geen enkele clean sheet genoteerd dit toernooi, de volgende wedstrijd tegen Napoli is daarvoor een uitgelezen moment”, zegt Fonseca. “Op de dag van de loting hoorde ik veel geluiden dat wij de Europa League niet eens zouden kunnen halen. Nu staan we naar vier duels op drie zeges en dat is fantastisch.”