‘We hebben een ploeg die de bovenkant van de Eredivisie uit kan dagen’

Matt Miazga is komende zomer niet actief op het WK, dat in Rusland gehouden wordt. Na een nederlaag tegen Trinidad en Tobago liepen de Verenigde Staten zelfs een intercontinentale play-off mis. De verdediger van Vitesse werd gepasseerd voor het beslissende kwalificatieduel en zag van een afstand zijn WK-droom zodoende uiteen spatten.

“Dat is natuurlijk een enorme teleurstelling. We zullen moeten opkrabbelen en de komende jaren iets nieuws moeten opbouwen”, zegt Miazga in gesprek met de NOS. “Maar zo slecht als sommige criticasters beweren was het nou ook weer niet, want we hadden tot de laatste seconde kans op directe plaatsing voor het WK. Het was dus ook een beetje pech.”

De verdediger had ook voor een interlandcarrière voor Polen kunnen kiezen. “Daar heb ik toen heel serieus over nagedacht, maar ik heb uiteindelijk voor de VS gekozen omdat ik in dat land het hele jeugdprogramma heb doorlopen. Mijn doel is dus altijd het Amerikaanse nationale team geweest”, vervolgt Miazga, wiens tweede land komende zomer wel aanwezig is op het WK. “Maar het moge duidelijk zijn dat ik komende zomer ga juichen voor Polen. Dat is toch het land waar het grootste gedeelte van mijn familie vandaan komt.”

Inmiddels heeft Miazga zijn basisplaats bij Vitesse terug. “Speeltijd is heel belangrijk. Dat krijg ik bij Chelsea niet en als ik aan een andere club uitgeleend zou worden, had ik me daar weer opnieuw moeten settelen. Dat is lastig, terwijl ik hier iedereen al ken”, stelt de verdediger. “Bovendien denk ik dat we een ploeg hebben die de top van de eredivisie kan uitdagen.”