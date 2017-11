‘Als Shakhtar even prikt in de Oekraïense kou, gaat Feyenoord neer’

Ook na het vierde groepsduel in de Champions League staat Feyenoord nog altijd met lege handen. Shakhtar Donetsk was in Charkov met 3-1 te sterk voor de regerend landskampioen, die nog wel op voorsprong kwam door een treffer van Nicolai Jörgensen. De Nederlandse ochtendkranten zijn het donderdag eens: de Oekraïners waren een maatje te groot voor de Rotterdammers.

“Reëel beschouwd was Feyenoord niet opgewassen tegen het prachtige voetbal van Shakhtar, dat onder de Portugees Paulo Fonseca een speelwijze heeft die lijkt gekopieerd van Manchester City”, schrijft De Telegraaf. “Sprintende middenvelders, vleugelverdedigers die alleen maar op de helft van Feyenoord opereerden en Zuid-Amerikaanse balvirtuozen die als samba-voetballers kleur geven aan het grauwe landschap van Oekraïne.”

Feyenoord werd de eerste Nederlandse club ooit met zeven nederlagen op rij in de Champions League. “Het is de zoveelste dreun die het Nederlandse voetbal krijgt. De verwachtingen bij Feyenoord waren natuurlijk al niet meer zo hoog door al het blessureleed in de defensie en de onervarenheid van jonge vervangers in een poule, waarin de best voetballende ploegen van Europa zitten”, meent De Telegraaf. “Toch is er steeds de hoop dat de kampioen van de Eredivisie nog wel iets kan betekenen voor ons land in Europa.”

“Waar het bij de ploeg uit Oekraïne vaak via eindeloos getrainde sjablonen ging, was het bij Feyenoord allemaal een beetje op toeval gebaseerd. Een rol die Feyenoord nu eenmaal vervult in het miljoenenbal van Europa”, concludeert het Algemeen Dagblad. “Feyenoord knokte in Charkov, maar is een maatje te klein in Europa. Wat rest is de hoop dat het zondag in Den Haag eindelijk wel afrekent met een zwakke reeks.”

Volgens de Volkskrant zag Brad Jones er niet goed uit bij de tegendoelpunten. “Shakthar kreeg overigens de nodige hulp van Feyenoord-doelman Jones, die de laatste weken al beroerd keept en die lijn doortrok door bij de eerste treffer weg te glijden en bij de tweede te laat het schot van Marlos te lezen”, stelt het dagblad. “Ook Amrabat toonde zich hardleers door bij de tweede treffer de fatale breedtepass die hij tegen Ajax gaf te kopiëren.”

“Europese overwintering is na vier nederlagen in de Champions League op rij een totaal onrealistisch streven gebleken, al is er nog een onwaarschijnlijke ontsnappingsroute doordat Napoli pas drie punten heeft”, vervolgt de Volkskrant. “Als het erop aankwam, schudden de Shakhtar-Brazilianen Fred, Taison, Bernard en Ismaily even flink met de heupen en schoten de Italiaanse Argentijn Ferreyra en Oekraïense Braziliaan Marlos met scherp. Tegen zoveel samba kon Feyenoord niet op, ondanks de kozakkendans achterin.”

NRC Handelsblad stelt dat instortingsgevaar altijd op de loer lag bij Feyenoord. "Als Shakhtar even prikt in de Oekraïense kou, gaat Feyenoord neer. Het is turbovoetbal tegenover wandelvoetbal, een ploeg met automatismen tegenover een elftal vol haperingen. Het is razendsnel handelen tegenover eindeloos draaien en keren – en dan maar weer eens een balletje breed of terug", concludeert het dagblad. Een vervolg voor Feyenoord in de Europa League lijkt dan ook uitgesloten. "Er is veel verbeeldingskracht voor nodig om dit Feyenoord derde te zien worden in deze groep."