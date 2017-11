Van der Meyde: ‘Dat was even de omgekeerde wereld voor Zlatan’

Abubakari Yakubu overleed dinsdagavond op 35-jarige leeftijd in zijn geboorteland Ghana. Hij werd in Nederland bekend als voetballer van Ajax en Vitesse. Zijn overlijden raakt voormalig ploeggenoot Andy van der Meyde en oud-trainer Aad de Mos. De twee maakten Yakubu mee in hun tijd bij Aax en Vitesse.

Van der Meyde koen goed opschieten met Yakubu en herinnert zich hoe de Ghanees zich bij Ajax altijd staande hield in de tijd dat de kleedkamer van de ArenA soms als boksring werd gebruikt. “Die Zlatan ja, schitterend. Die dacht: dat kleine ventje pak ik even. Maar toen lag hij dus ineens onderop. Was een grappig gezicht, hoor: zo’n mannetje bovenop zo’n grote kerel als Zlatan. Dat was even de omgekeerde wereld voor Zlatan, haha. Die Yakubu was dun, maar zó verschrikkelijk sterk. Niet normaal.”

Yakubu was al enige tijd ziek en overleed uiteindelijk deze week. In Amsterdam stond hij bekend als een bikkelharde middenvelder, die een duel nooit uit de weg ging. “Hij was altijd in de weer met de Brazilianen Maxwell en Wamberto”, weet Van der Meyde nog. “Stond hij weer zo maf te dansen in de kleedkamer. Eén brok ontspanning en vrolijkheid. Echt zo’n jongen over wie je niets negatiefs kunt bedenken. Nou ja, op de trainingen schopte hij ook flink. Hij was een echte Afrikaanse voetballer, haha.”

De Mos was ooit trainer van Yakubu bij Vitesse. “Dan kwam hij twee of drie dagen niet trainen. Was hij spoorloos”, vertelt de oud-trainer. “Hij wilde ook per se in Amsterdam blijven wonen met mensen van de Ghanese gemeenschap om zich heen. Hij kon nooit uitleggen waarom hij er soms niet was. Ik vermoed dat hij dan anderen aan het helpen was. Maar hij pakte dan ook zijn verlies, hoor. Speelde hij in het tweede elftal en knokte zich dan weer vaak weer terug. Ik kon eigenlijk nooit echt boos op hem worden. Dan keek ik in die trouwe kijkers en dacht ik: jij bent een goed mens.”