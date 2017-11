Ronaldo geïrriteerd na pijnlijke avond: ‘Tik het maar in op Google’

Real Madrid ging woensdagavond op Wembley met 3-1 onderuit tegen Tottenham Hotspur. De eer werd gered door Cristiano Ronaldo, die na afloop met een lang gezicht de aanwezige media te woord stond. Ronaldo maakte zijn achtste doelpunt in twaalf wedstrijden, terwijl hij in LaLiga pas een keer trefzeker was. De Portugees vindt dat critici wat minder zouden moeten kijken naar zijn doelpuntenproductie en meer naar zijn spel.

Ronaldo raakte wat geïrriteerd toen hij in gesprek ging met de aanwezige media. “Vandaag speel ik een goede wedstrijd, maar dat telt niet voor jullie. Het enige wat telt zijn goals, goals en nog eens goals. Ik hoef niet met jullie te praten over statistieken. Ga maar naar Google, tik ‘Cristiano Ronaldo goals’ in en daar zijn ze, allemaal. Daar maak ik me geen zorgen over.”

De 32-jarige Ronaldo wordt met grote regelmaat gevraagd naar zijn contractsituatie en toekomst bij de club, ondanks zijn tot medio 2021 doorlopende contract. “Dat is prima, ik hoeft niet bij te tekenen. Ik heb nog een contract voor vier jaar. Ik wil niet bijtekenen.”