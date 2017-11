PSV heeft grote plannen ‘Net zoals eerder in Zuid-Korea en Brazilië’

Met het aantrekken van Frans Janssen als commercieel directeur, hoopt PSV vele extra miljoenen binnen te harken. De nieuwe directeur, overgekomen van FC Eindhoven, wil de huidige sponsoren behouden, maar vooral nieuwe werven. “Maar op getallen pin ik me nu niet vast”, laat hij optekenen in het Eindhovens Dagblad.

Janssen zegt de huidige cijfers nog niet te kennen. Om te kunnen oordelen wat er in de toekomst mogelijk is, moet hij zich nog volop inlezen. “Onze nationale economie groeit flink en in Eindhoven gaat het nog wat harder dan elders”, laat hij weten.

PSV maakte reeds bekend dat het in Mexico wil profiteren van de populariteit van Hirving Lozano. "We denken nog meer te kunnen profiteren van onze naamsbekendheid in bijvoorbeeld Mexico, net zoals PSV dat eerder deed in Zuid-Korea en Brazilië”, vertelt Janssen. “Zelf heb ik bij De Lage Landen ook vanaf nul en met nul medewerkers vestigingen moeten opbouwen in een aantal nieuwe landen. Die ervaring kan me nu bij PSV van pas komen.”