‘Uittocht bij Vitesse dreigt na opvallende stilte vanuit clubleiding’

Er is veel onduidelijkheid over de toekomst van trainer Henk Fraser en technisch directeur Mo Allach bij Vitesse. Het duo heeft in Arnhem een aflopend contract en hoorde nog niets van de directie. De Telegraaf meldt donderdag dat het de vraag is over wel verlengd gaat worden met het duo. Een vertrekt voor Fraser en Allach dreigt.

Met name de stilte rond het contract van Fraser is opvallend, daar hij Vitesse vorig seizoen met de KNVB Beker voor het eerst in de clugesschiedenis van 125 jaar aan een prijs hielp. Ook in de Eredivisie presteren de Arnhemmers naar behoren en in Europa maakt de club nog kans om te overwinteren. Desondanks is hij nog niet benaderd voor contractverlenging. Fraser werkt nauw samen met Allach, maar laatstgenoemde is met Maccabi Haifa in gesprek om daar in dezelfde rol aan de slag te gaan.

Het is daarom de vraag of de 51-jarige trainer zelf wel door wil in Arnhem. De coach ergert zich aan de opdringerigheid en bemoeienis van commissaris Valery Oyf. De goede kennis van clubeigenaar Alexander Chigirinsky en Chelsea-eigenaar Roman Abramovich zou zich op verschillende manieren met de technische zaken bemoeien.