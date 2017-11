Bosz in zwaar weer: ‘Een overwinning en het zelfvertrouwen is meteen terug’

Borussia Dortmund wist woensdagavond voor eigen publiek niet te winnenv an APOEL Nicosia en daardoor neemt de druk op de schouders van trainer Peter Bosz weer wat toe. De resultaten blijven de laatste weken achterwege en behalve de verspeelde koppositie, is de kans klein dat de Duitse topclub na de winterstop terug te zien is in het miljardenbal. Bosz houdt moed en zegt op de clubwebsite dat een overwinning nodig is voor de ommekeer.

Net als in Cyprus kwam Dortmund ook in het Signal Iduna Park niet verder dan 1-1. "Ik begrijp de teleurstelling, omdat we deze wedstrijd hadden moeten winnen", reageert Bosz. "Op dit moment ontbreekt het ons een beetje aan zelfvertrouwen. Na de 1-0 hadden we een tweede treffer moeten maken, dan was het gemakkelijker voor ons geworden. Dat dan de eerste kans van APOEL Nicosia er gelijk ingaat, is natuurlijk zuur. In deze fase valt het gewoon niet onze kant op. We hebben zonder twijfel een overwinning nodig, dan komt het zelfvertrouwen meteen terug."

Dortmund staat momenteel op een gedeelde derde plaats, met twee punten uit vier wedstrijden. "We moeten hier samen doorheen. We zitten er nu samen in, maar komen er ook samen weer uit", aldus Bosz. "In het begin van het seizoen heeft men kunnen zien waartoe we in staat zijn. We hebben goede spelers, dat was ook tegen APOEL Nicosia te zien. Als deze spelers het zelfvertrouwen terugvinden, dan komen we ook weer op het juiste spoor.”