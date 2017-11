Van Bronckhorst wil niet denken aan Advocaat-scenario: ‘Geen behoefte aan’

Giovanni van Bronckhorst werd ruim twee jaar geleden aangesteld als trainer van Feyenoord en tijdens een tegenvallende periode kreeg hij destijds tijdelijk steun van Dick Advocaat in de technische staf. Ook nu maken de Rotterdammers een zware fase door, maar desondanks zit Van Bronckhorst niet te wachten op wederom een adviseur.

Feyenoord wist afgelopen zaterdag niet te winnen op bezoek bij Roda JC (2-2) en woensdagavond bleek Shakhtar Donetsk met 3-1 te sterk. In de Eredivisie is de regerend landskampioen afgezakt naar de zesde plaats op de ranglijst en in de Champions League staat het zonder punten onderaan. Van Bronckhorst peinst er niet over om zijn technische staf uit te breiden met een adviseur. "Daar heb ik nu geen behoefte aan. Vorig jaar is het met deze staf ook goed gegaan”, zegt hij tegenover Veronica. “En nu doen we het ook gewoon met deze groep.”

Mede door persoonlijke fouten ging Feyenoord onderuit in Oekraïne. Sofyan Amrabat ging, net als tegen Ajax, lelijk de fout in. "Of ik mezelf iets kwalijk neem? Natuurlijk", reageerde de ex-speler van FC Utrecht. "Ik word in mijn rug gecoacht en ik wil de bal snel weghalen, omdat ik weet dat ik in mijn eigen zestien meter sta. Ik raak hem half, hij komt precies in de voeten van de tegenstander en hij maakt hem goed af. Dat is de Champions League, elke fout wordt afgestraft. Ik kon me voor mijn kop slaan en door de grond zakken. Hier moet je van leren, maar dit mag gewoon niet.”