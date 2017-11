Real Madrid afgedroogd op Wembley: ‘Ik zei al dat Dele eraan kwam’

Real Madrid kwam er woensdagavond niet aan te pas tegen Tottenham Hotspur. De Engelsen sprongen beter om met de kansen en wonnen met 3-1 op Wembley. Dele Alli was met twee doelpunten de grote man aan de kant van the Spurs. Na afloop gaf de Engels international te kennen dat hij en zijn ploeggenoten op voorhand wisten dat er iets te halen viel.

Nadat Alli twee keer had gescoord, tekende Christian Eriksen voor de 3-0. Tien minuten voor tijd deed Ronaldo nog wat terug. “Het was een fantastisch optreden van ons. We wisten: als we ons plan uitvoeren en achterin solide zijn, krijgen we kansen”, aldus Alli tegenover diverse Engelse media, geciteerd door Voetbal International. Ook twee weken geleden, toen Tottenham een punt pakte in Spanje, bood de ploeg van manager Mauricio Pochettino goed weerstand. “Ik ben niet verrast. We konden niet geloven hoe veel ruimte we hadden in Bernabéu. We willen niet alleen concurreren met dit soort teams, we willen ze verslaan.”

Pochettino gaf aan in zijn nopjes te zijn met de knappe zege. “Deze overwinning is zo belangrijk voor ons en de spelers. Een overwinning op Real is geweldig voor de club en de fans”, aldus Pochettino, die Alli prijst. “Ik vertelde jullie gisteren al dat Dele eraan kwam. Dit was belangrijk voor hem, zijn eerste Champions League-wedstrijd van dit seizoen. Het was belangrijk dat hij zich goed voelde.”