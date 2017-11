Klopp bezorgd na blessure Wijnaldum: ‘Dat is geen goed teken’

Liverpool pakte woensdagavond drie punten tegen Maribor, maar de blessure van Georginio Wijnaldum was voor manager Jürgen Klopp een grote smet op de avond. De Oranje-international viel uit met een enkelblessure en lijkt er voorlopig uit te liggen. Volgens Klopp kan de blessure van Wijnaldum ernstiger zijn dan in eerste instantie werd gedacht.

De middenvelder ging al vroeg in de wedstrijd door zijn enkel en werd na ruim een kwartier spelen vervangen door Jordan Henderson. “Zijn enkel is opgezwollen en dat is geen goed teken”, aldus Klopp na afloop tegenover diverse media. Over de ernst van de blessure van Wijnaldum zal in de komende dagen meer duidelijk worden. Waarschijnlijk mist hij hoe dan ook de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen West Ham United.

Liverpool hield woensdag de punten in eigen huis, ondanks dat James Milner een strafschop miste. Mohamed Salah, Emre Can en Daniel Sturridge waren trefzeker namens the Reds. De club uit de Premier League gaat aan kop met acht punten uit vier wedstrijden. Tweede staat Sevilla met zeven punten, Spartak Moskou is terug te vinden op de derde plaats met drie punten.