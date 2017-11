Amrabat: ‘Advocaat stopt binnenkort en niemand weet wie het dan gaat doen’

Sofyan Amrabat heeft besloten uit te komen voor de nationale ploeg van Marokko en niet voor het Nederlands elftal. Waar de KNVB eerder niet van zich liet horen toen Hakim Ziyech voor eenzelfde keuze stond, deed de voetbalbond nu wel een poging om Amrabat over te halen voor Oranje te kiezen. Een gesprek met bondscoach Dick Advocaat en een telefoontje van assistent-trainer Ruud Gullit haalde niets uit.

Net als Ziyech kiest ook Amrabat voor Marokko. In de week voor het duel met Ajax sprak de Feyenoorder in Hotel Oud London in Zeist met Advocaat. “Ik heb met Advocaat echt een goed gesprek gevoerd”, vertelt Amrabat volgens Voetbal International “Dat was zelfs zo positief dat het de beslissing lastig maakte. Maar Advocaat stopt binnenkort en niemand weet wie het dan gaat doen. Uiteindelijk heb ik mijn gevoel laten spreken en dat zegt me voor Marokko te kiezen. Maar dat neemt niet weg dat de bondscoach van Nederland er alles aan heeft gedaan mij voor Oranje te laten kiezen.”

Maandagavond liet Amrabat telefonisch aan Advocaat weten dat zijn keuze op Marokko is gevallen. “Heel netjes”, aldus Advocaat, “Ik vind het oprecht jammer. Maar als een speler helemaal achter zijn keuze staat, heb je dat ook maar te respecteren.” Amrabat kan op 11 november debuteren voor Marokko in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust.