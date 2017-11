Van Bronckhorst blijft positief: ‘Ook vandaag weer stappen gemaakt'

Feyenoord begon goed tegen Shakhtar Donetsk en kwam zelfs op een 0-1 voorsprong, maar niet lang na het openingsdoelpunt keken de Rotterdammers tegen een 2-1 achterstand aan. De kampioen van Nederland verloor uiteindelijk met 3-1 en staat derhalve nog op nul punten in de Champions League. Ondanks de vierde Europese nederlaag op rij, blijft Giovanni van Bronckhorst positief.

"Je weet dat je vandaag een resultaat moest behalen om nog kans te maken op kwalificatie", zei Van Bronckhorst na afloop tegenover Veronica. "We hebben geluk dat Manchester City wint bij Napoli (4-2, red.). Mocht de volgende ronde ook gunstig uitpakken dan heb je tegen Napoli thuis nog een kans om de Europa League in te gaan."

Wanneer Feyenoord een goed resultaat wil behalen tegen Napoli, dan zal het minder persoonlijke fouten moeten maken. Niet voor het eerst dit seizoen ging Sofyan Amrabat lelijk in de fout, waarna de 1-2 op het scorebord kwam te staan. "Op dit niveau wordt zoiets afgestraft. Het is zuur voor hem dat zijn foutjes doelpunten opleveren, als de bal over wordt geschoten is het wat minder erg."

Hoewel Feyenoord er belabberd voor staat in de poule, probeert Van Bronckhorst er een positieve draai aan te geven. "Ik zie een ploeg die elke wedstrijd stappen maakt, ook vandaag. Als je zo kan spelen bij Shakhtar en zoveel kansen weet te creëeren, dan doe je iets goed. We maken stappen, alleen op dit niveau is dat niet genoeg geweest om ook punten te pakken."