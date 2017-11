El Ahmadi geschorst: ‘Dan maar met dikke cijfers winnen van Napoli’

Feyenoord ging woensdagavond met 3-1 onderuit op bezoek bij Shakhtar Donetsk. De Rotterdammers kwamen nog wel op voorsprong via Nicolai Jörgensen, maar nog geen vijf minuten later hadden de Oekraïners de achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. Karim El Ahmadi is van mening dat hij en zijn ploeggenoten zichzelf tekort hebben gedaan. De aanvoerder, geschorst voor de return tegen Manchester City, vindt dat er meer in had gezeten.

Feyenoord kreeg na de 3-1 kansen om terug in de wedstrijd te komen, maar deze bleven onbenut. "Als je het aantal kansen ziet dat we creëren... We doen onszelf tekort", zei de middenvelder vlak na afloop van de wedstrijd tegenover Veronica. "In de eerste helft geven we gewoon twee goals weg. In fases hebben we de wedstrijd gedomineerd en veel kansen gecreëerd. Dat was in de voorgaande wedstrijden veel minder. Maar we moeten realistisch zijn: we staan weer met nul punten, dát is de realiteit. Zij hadden misschien wat minder kansen, maar waren efficiënter en scoren meer.”

Nog nooit begon een club uit de Eredivisie zo slecht aan de Champions League als Feyenoord. Na vier wedstrijden staat de regerend landskampioen stijf onderaan met nog nul punten. “Ik had op het veld wel het idee dat er meer in zat. Dat was thuis al zo, vandaag misschien nog wel meer. Maar in de Champions League wil het dit seizoen niet lukken”, aldus El Ahmadi. “Het hapert, terwijl we vorig jaar aan de lopende band scoorden.”

Door een gele kaart in de tweede helft is El Ahmadi voor de eerstvolgende wedstrijd tegen Manchester City. "In de Eredivisie heb ik nul gele kaarten, maar hier is het tempo hoger en kom ik vaker in de duels. Jammer, maar het is niet anders.” Ondanks het slechte vooruitzicht, is Feyenoord nog niet uitgespeeld. Napoli heeft drie punten meer en kan nog van de derde plek afgehouden worden. "Kunnen we nog door? Is dat zo? Dan moeten we thuis met dikke cijfers winnen”, besluit hij met een lach.