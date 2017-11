Real Madrid krijgt pak slaag op Wembley; Bosz beleeft pijnlijke avond

Real Madrid heeft een pijnlijke avond beleefd op bezoek bij Tottenham Hotspur. De ploeg van Zinédine Zidane werd weggespeeld en keek na ruim een uur spelen tegen een 3-0 achterstand aan. In de slotfase bepaalde Cristiano Ronaldo de eindstand op 3-1. Peter Bosz beleefde eveneens een pijnlijke avond. Hij wist met Borussia Dortmund op eigen veld niet te winnen van APOEL Nicosia (1-1).

Tottenham Hotspur – Real Madrid 3-1

In aanloop naar het duel met de Koninklijke kreeg Tottenham een flinke meevaller te horen, want Harry Kane bleek fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Indirect speelde de Engels-international een belangrijke rol bij de openingstreffer van de thuisploeg. Na goed doorzetten van Kane veroverde Tottenham de bal op de helft van Real Madrid. Het was middenvelder Harry Winks die met een briljante pass Kieran Trippier bereikte in het strafschopgebied. Vanaf rechts gaf hij direct voor, waarna het Dele Alli was die van dichtbij de bal achter Francisco Casilla schoot.

Na rust was het opnieuw Alli die trefzeker was. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied werd van richting veranderd en daardoor onhoudbaar voor Casilla. Vervolgens liet Real Madrid een grote kans op de aansluitingstreffer liggen, waarna Tottenham naar een 3-0 voorsprong counterde. Christian Eriksen werd bediend en liet de doelman van Real voor de derde keer vissen. In de slotfase deed Ronaldo nog wat terug, maar verder dan een 3-1 nederlaag kwamen de Spanjaarden niet. Tottenham staat nu op tien punten en is derhalve zeker van de volgende ronde.

Borussia Dortmund - APOEL Nicosia 1-1

Om de kleine kans op overwintering in de Champions League levend te houden moest Dortmund winnen, maar APOEL bood goed weerstand. De Cyprioten verdedigen compact en doelman Nauzet Pérez bleek in de eerste helft een plaaggeest voor de mannen van Bosz. Na een klein halfuur was het toch raak voor de thuisploeg. Shinji Kagawa stelde Raphaël Guerreiro met een prachtige steekbal in staat om door de defensie van APOEL te breken en de Portugees bleef koel voor het doel: 1-0. Pierre-Emerick Aubameyang, die al een paar weken worstelt met zijn vorm, liet een aantal kansen onbenut om de marge te vergroten.

Kort na de onderbreking ging het toch mis voor Dortmund. Mickaël Poté werd vlak voor het doel bediend door Carlão, draaide open tussen een aantal bewakers en verschalkte doelman Roman Bürki. Dortmund voerde de druk vervolgens op en APOEL haalde opgelucht adem toen een kopbal van Mario Götze van de lijn werd gehaald door Roland Sallai. De ongelukkige Aubameyang kopte tegen de lat op aangeven van Christian Pulisic. Dortmund lijkt zich te moeten richten op de derde plek en heeft evenals APOEL twee punten verzameld.