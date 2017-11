Liverpool slaat toe na rust; Sevilla revancheert zich met zege op Promes

Liverpool heeft woensdagavond een degelijke overwinning op NK Maribor geboekt. Twee weken na de 0-7 zege in Slovenië nam het team van Jürgen Klopp genoegen met een 'normale' driepunter en blijft men de dans leiden in Groep E, met acht punten. Sevilla volgt op één punt, na een zege in eigen huis op Spartak Moskou. De club van Quincy Promes heeft vijf punten na de eerste vier duels.

Liverpool - NK Maribor 3-0

In het eerste bedrijf op Anfield viel geen enkel doelpunt, in tegenstelling tot alle andere velden in de Champions League. Liverpool domineerde de wedstrijd, terwijl Maribor goed stond opgesteld en in verdedigend opzicht weinig weggaf. Met iedere speler van de bezoekers achter de bal en door weinig ruimte weg te geven, was de frustratie op de gezichten van de Liverpudlians en de supporters af te lezen. Domper op de eerste helft was het uitvallen van Georginio Wijnaldum, na zeventien minuten spelen vanwege een enkelblessure. Hij werd vervangen door James Milner.

Drie minuten na rust brak Liverpol de ban. Na een voorzet van Trent Alexander-Arnold vanaf rechts raakte Mohamed Salah de bal net voldoende aan: 1-0. Luttele minuten later had Miner vanaf elf meter, na een overtreding op Roberto Firmino, voor de 2-0 kunnen zorgen. Jasmin Handanovic tikte de elfmetertrap echter op de paal. In de 64e minuut konden de thuisfans alsnog juichen. Na een snelle één-twee met Milner werkte Emre Can de bevrijdende 2-0 binnen. In het restant van de wedstrijd maakten de spelers van Maribor een moegestreden indruk en kon Daniel Sturridge, de vervanger van Salah, nog voor de 3-0 zorgen.

Sevilla - Spartak Moskou 2-1

Het team van Eduardo Berizzo wilde zich revancheren voor de 5-1 nederlaag in Moskou en dat kwam in de eerste helft aanvankelijk duidelijk aan het licht. Na 27 minuten kopte Clément Lenglet de verdiende 1-0 tegen de touwen, na voorbereidend werk van Steven N'Zonzi. Na de openingstreffer veranderde het spelbeeld echter: Spartak, met Promes in de basis, had meer balbezit, zorgde voor gevaar en dwong Sevilla tot verdedigend voetbal. Het rustsignaal kwam voor de Zuid-Spanjaarden dan ook zeer gelegen.

In het eerste kwartier na rust maakte Spartak een nerveuze indruk en zocht Sevilla naar de 2-0. De ploeg van Berizzo verdubbelde na een uur spelen de voordelige marge: na een schaar had Ever Banega meer ruimte en schoot hij de bal in de kruising. Sevilla was daarna dicht bij de 3-0, maar een snelle tegenaanval van Spartak resulteerde in de 78e minuut in een aansluitingstreffer van Zé Luis. Hij reageerde attent op een halve redding van Sergio Rico op een inzet van Denis Glushakov. Tot meer was Spartak niet in staat.