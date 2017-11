Feyenoord geeft voorsprong razendsnel weg en blijft puntloos

Na vier wedstrijden in de groepsfase van de Champions League staat de teller voor Feyenoord nog altijd op nul punten. De landskampioen van Nederland begon woensdagavond sterk op bezoek bij Shakhtar Donetsk, maar gaf een 0-1 voorsprong razendsnel weg. In de tweede helft bepaalde Shakhtar de eindstand op 3-1. De Oekraïeners hebben negen punten en staan daarmee stevig op de tweede plek. Feyenoord heeft alleen nog Napoli (drie punten) in het vizier. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst is de slechtste Nederlandse deelnemer ooit aan de Champions League na vier speelrondes.

Beide ploegen hadden in hun generale repetitie met 1-1 gelijkgespeeld tegen de hekkensluiter uit de competitie en kenden dus geen ideale voorbereiding. Shakhtar kreeg al wel gauw een goede kans in Charkov: de opgestoomde Ismaily schoot rakelings voorlangs het doel van Brad Jones. Aan de overzijde kon Nicolai Jörgensen niet tot een schot komen toen er veel ruimte lag voor Feyenoord. De Deen was even later wel succesvol en knikte van dichtbij binnen na een afgemeten voorzet van Steven Berghuis, uit een aanval die Jörgensen zelf had opgezet.

Het leek een droomstart voor Feyenoord, maar niets was minder waar. Binnen vijf paar minuten stond het zelfs 2-1 voor Shakhtar. De gelijkmaker kwam op naam van Facundo Ferreyra na een scrimmage voor het doel van de Rotterdammers. Jones keerde een eerste schot van Taison, gleed vervolgens uit en zag Renato Tapia een bal van Ferreyra op de lijn weghalen. In de rebound was er geen houden meer aan. Even daarna klapte Shakhtar er helemaal overheen. Sofyan Amrabat leverde de bal zomaar in bij Marlos, wiens afstandsschot houdbaar leek voor Jones maar desondanks binnen zeilde.

Na 35 minuten had Ferreyra voor de 3-1 moeten zorgen, maar hij knikte van dichtbij tegen de lat na een hoekschop. Namens Feyenoord schoot Jean-Paul Boëtius in het zijnet, maar verder werd de Eredivisionist niet echt gevaarlijk. In de tweede helft meldde Feyenoord zich een aantal keer in de zoektocht naar de gelijkmaker. De Rotterdammers toonden wat van het lef van de openingsfase: Andriy Pyatov redde na een schot van Steven Berghuis, Boëtius probeerde het tevergeefs van afstand, Tonny Vilhena schoot recht op de keeper en Pyatov redde ook na een laag schot van Jörgensen.

Achterin bleef Feyenoord kwetsbaar ogen. Zo speelde Shakhtar de defensie uit elkaar na een rappe uitbraak, maar kon Tapia op het laatste moment voor genoeg problemen zorgen bij Ferreyra voorafgaand aan diens schot. Het bleek een opmaat voor de 3-1, die van de voeten van Marlos kwam met een fraaie stift. Het was het honderdste tegendoelpunt voor Feyenoord in de Europacup I/Champions League. Er kwamen nog wat kansen voor Feyenoord, bijvoorbeeld voor Berghuis, maar de buitenspeler stuitte op de voeten van Pyatov en daardoor werd de slotfase niet meer spannend.