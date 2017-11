‘Dan wordt hij één keer geselecteerd en daarna nooit meer, is dat zo sjiek?’

Pierre van Hooijdonk kan er alle begrip voor opbrengen dat Sofyan Amrabat zijn keuze heeft laten vallen op de nationale ploeg van Marokko, en niet voor die van Nederland. De oud-international is van mening dat iedere voetballer zijn eigen gevoel moet volgen en vanuit daar een keuze moet maken. “Het nationale voetbal is geen transfermarkt”, zegt hij bij Ziggo Sport.

Amrabat kon ook voor Oranje kiezen en sprak volgens het Algemeen Dagblad zelfs nog met bondscoach Dick Advocaat. Ondanks de inzet van de KNVB heeft de Feyenoord-speler gekozen voor Marokko. "Ik vind dat je met je gevoel moet kiezen en niet wie als eerste een papiertje onder je neus schuift of een shirtje om je schouders hangt en zegt: ‘Kom maar snel bij ons’."

Van Hooijdonk noemt Ugur Yildirim als voorbeeld. Als spelers van sc Heerenveen koos hij voor Oranje in plaats van Turkije. Zijn interlandcarrière kwam uiteindelijk niet van de grond. "Ook wat geforceerd, omdat eventueel de keuze op Turkije zou vallen. Dan wordt die jongen één keer geselecteerd en daarna nooit meer. Vinden we dat zo sjiek?”

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft begrip voor de keuze van Amrabat. “Ik heb er natuurlijk wel een aantal keer met hem over gesproken”, aldus de coach tegenover Veronica. “Het belangrijkste is dat hij zijn gevoel volgt. Dat heeft hij denk ik gedaan, dus het is een goede keuze.” Op 11 november kan Amrabat zijn debuut maken in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust.