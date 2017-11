Besiktas heeft volgende ronde binnen handbereik; Babel evenaart Bergkamp

Besiktas is ongeslagen gebleven in de groepsfase van de Champions League. De koploper van Groep G keek bij rust aan tegen een 0-1 achterstand in het duel met AS Monaco, maar deed in de tweede helft wat terug: 1-1. Winst was voor Besiktas genoeg geweest om zich na vier wedstrijden al te kwalificeren voor de achtste finale; nu kan dat alleen als RB Leipzig later op de avond wint van FC Porto. Voor Monaco, dat twee punten heeft, lijkt de volgende ronde een utopie.

Basisklant Ryan Babel begon aan zijn veertigste Champions League-wedstrijd en evenaarde daarmee zowel Boudewijn Zenden als Dennis Bergkamp. De aanvaller leek de mijlpaal te kunnen opluisteren met een doelpunt via een intikker, maar de assistgever stond buitenspel. Kort daarna, in de blessuretijd van de eerste helft, kwam Monaco op voorsprong dankzij Rony Lopes. Van buiten het strafschopgebied plaatste de middenvelder de bal in de linkerhoek, achter keeper Fabricio.

De ruststand (0-1) was geen goede afspiegeling van de eerste helft, want Besiktas deed op het veld niet onder voor de bezoekers. Het duurde in de tweede helft niet lang voordat de verhoudingen weer recht werden getrokken: Cenk Tosun ontfermde zich met succes over een strafschop nadat Ricardo Quaresma door Jorge naar de grond werd gewerkt. Quaresma kon even later zelf voor de 2-1 zorgen, maar miste een uitstekende kans na voorbereidend werk van Babel. Omdat Oguzhan Özyakup een inzet van Andrea Raggi van de lijn haalde, bleef het bij 1-1.