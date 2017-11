PSV moet rekening houden met vertrek: ‘Stel dat die ene topclub wél komt’

Jeroen Zoet kan een winters vertrek bij PSV niet uitsluiten. De keeper wilde eigenlijk in de zomer al vertrekken uit Eindhoven en noemt het een 'flinke teleurstelling' dat het niet lukte om een transfer te maken. "Ik heb het achter me gelaten, maar er is wel even een behoorlijk spanningsveld geweest", geeft Zoet toe aan Voetbal International.

Dinsdag werd al duidelijk dat PSV rekening houdt met een vertrek van Zoet en dat lijkt terecht. De Oranje-international, die in de zomer werd gelinkt aan clubs als Crystal Palace, Newcastle United, West Ham United, Napoli en Benfica, houdt zelf ook alle deuren open. "Stel dat die ene topclub er wél komt. Ik heb het gevoel dat we kampioen kunnen worden en van dat team wil ik onderdeel zijn. Dan zien we daarna wel verder. Het is, denk ik, beter er niet zoveel over te zeggen, dat heb ik eerder al gedaan."

"Misschien blijf ik na dit seizoen nog wel een jaar bij PSV", voegt Zoet daaraan toe. Hij noemt het 'niet erg' dat er in de zomer een 'spanningsveld' ontstond tussen de club en hemzelf. Dat hoort er volgens Zoet bij en hij noemt het een leermoment. "Ik weet nu hoe ik een volgende keer beter met zo’n situatie kan omgaan. Ik ben wel blij dat je het niet aan mijn spel hebt kunnen zien. Ik heb het naast me neergelegd en het een plekkie gegeven."