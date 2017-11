Bosz halsstarrig: ‘Als we plan A goed implementeren, is er geen discussie’

Peter Bosz begon voortvarend bij Borussia Dortmund, maar na enkele nederlagen en een uitzichtloze derde plek in Groep H van de Champions League zwengelt de kritiek op de oefenmeester aan. Criticasters vinden dat Bosz een speelwijze hanteert die te veel risico's met zich meebrengt. Bosz weigert bij de confrontatie met APOEL Nicosia echter een ander plan in te zetten.

"Natuurlijk hebben we een plan B, maar ik geloof dat het belangrijker is om aan plan A te werken. Als we die goed implementeren, is er geen discussie. Dus ik heb deze week veel over plan A gesproken", aldus Bosz, geciteerd door onder meer Sky Sports. Met nog drie duels te gaan ligt Dortmund reeds zes punten achter op Tottenham Hotspur en Real Madrid.

Toch wil Bosz niet opgeven: "Als het nog niet voorbij is, moet je erin geloven en tot het gaatje gaan, ook al is de kans klein." Lothar Matthäus, oud-voetballer van onder meer Bayern München en Internazionale, zegt bij Sky Sports dat het gevaarlijk is om de huidige situatie van Dortmund te bagatelliseren en stelt dat Bosz rigoureus moet ingrijpen.

Met name in defensief opzicht moeten er veranderingen komen, aldus Matthäus: "De tegenstander blijft veel kansen krijgen als de laatste vier verdedigers zo ver van de keeper blijven staan. Soms wel veertig meter. Een lange bal en een sprint van een snelle spits en de slome verdedigers zijn gezien. Dit blijft altijd een gevaar voor Dortmund. Zo bereiken ze hun doelen niet."