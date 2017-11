Oud-spits VfL Bochum stopt met voetballen en wint jackpot in Deense loterij

Tommy Bechmann, oud-spits van onder meer VfL Bochum en SC Freiburg, heeft de jackpot in de Deense loterij gewonnen. Het leverde hem vijf miljoen Deense kronen op, omgerekend 672.000 euro. De 35-jarige Bechmann, die begin dit jaar zijn profcarrière beëindigde, vernam het goede nieuws tijdens een vakantie in Spanje.

Aan Ekstra Bladet legt hij uit dat hij al tien jaar deelneemt aan de loterij en steeds met dezelfde cijfers speelt: de geboortedata van zichzelf, zijn vrouw en kinderen. Wat de voormalig goaltjesdief met het geld gaat doen, weet hij nog niet. "Onze vakantie deze winter zal waarschijnlijk iets uitgebreider zijn dan gepland", grapt de voormalig jeugdinternational.

Bechmann, tegenwoordig analist bij Eurosport, werd in 2004 als spits van Esbjerg topscorer in eigen land met negentien goals. Het leverde hem een transfer op naar VfL Bochum. Daar bleef hij vier seizoenen, om vervolgens nog drie jaar voor SC Freiburg te voetballen. Bechmann heeft samen met twee andere personen de loterij gewonnen, met een prijzengeld van in totaal twintig miljoen kronen.