Maradona haalt uit naar ‘slinkse leugenaar’: ‘Hij is vals en van middelmaat’

Diego Maradona is geen groot fan van Jorge Sampaoli, de huidige bondscoach van Argentinië. De twee zijn elkaar in de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen, maar van een geweldige relatie is volgens Maradona geen sprake meer. De oud-voetballer, die maandag 57 jaar is geworden, haalt in een interview met Clarín uit naar Sampaoli.

De vete tussen Maradona en Sampaoli is al een tijdje aan de gang. "Tijdens de finale van de Davis Cup in 2016 werd ik opgebeld door Sampaoli voor een project bij Sevilla. Maar toen hij bondscoach van Argentinië werd, is hij me compleet vergeten", zegt Maradona. Sampaoli was in het seizoen 2016/17 trainer van Sevilla en in mei van dit jaar werd hij bondscoach van Argentinië.

Pluisje geeft met duidelijke bewoordingen aan dat hij een samenwerking met Sampaoli absoluut niet zag zitten. "Ik ga niet samenwerken met mensen die vals en middelmaat zijn. Of met mensen die denken dat ze superieur zijn", aldus Maradona, die eraan toevoegt dat Sampaoli een 'slinkse leugenaar' is. In het vraaggesprek gaat Maradona ook in op het selectiebeleid bij Argentinië.

"Bij de laatste wedstrijd tegen Ecuador werd Mauro Icardi opgeroepen, maar hij had een blessure. Gonzalo Higuain was er niet bij, terwijl hij altijd scoort. Oké, hij mist ook kansen, maar hij staat er altijd. En ook Sergio Agüero kun je niet weglaten", zegt Maradona over de vader van zijn kleinkind. "Er is geen enkele speler die Lionel Messi begrijpt, maar Agüero komt er nog het dichtst bij in de buurt."