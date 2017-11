‘Yakubu gaf grote namen net zo makkelijk een doodschop als een jonge speler'

Abubakari Yakubu is op 35-jarige leeftijd overleden, zo werd woensdag bekend. De Ghanees speelde maar liefst vijf seizoenen in het eerste elftal van Ajax en kwam daarin tot 89 officiële wedstrijden. David Endt, voormalig teammanager van de Amsterdammers, haalt bij Ajax Showtime herinneringen op over de oud-middenvelder.

Endt zegt dat Yakubu met veel energie en dynamiek speelde en vergelijkt hem met Eyong Enoh. "Beiden waren niet het prototype Ajax-speler, maar je kon altijd op ze rekenen. Yakubu maakte soms ook wel hele domme fouten, maar wanneer het erom ging, stond hij er altijd. Hij was niet de meest tactische speler, maar hij was altijd een brok energie en dat kon geweldige impulsen geven aan het elftal."

Zo herinnert Endt zich een seizoen waarin Ajax tegen zowel AC Milan als AS Roma speelde en zegt dat Yakubu nergens voor terugdeinsde. "Die grote namen deden hem niks. Hij gaf ze net zo makkelijk een doodschop als een jonge speler op de training." Buiten het veld was Yakubu volgens Endt een vrolijke speler. "Hij was een zeer geliefde en vrolijke kerel in de kleedkamer en ook daarbuiten natuurlijk."

Maar Endt zag altijd al dat er meer achter Yakubu zat dan alleen die vrolijke kerel en spreekt van een 'intrigerende jongen': "Hij kon soms weleens een puzzel zijn. Dat je niet precies wist wat je eraan had en dat je zag dat er nog een leven achter zat. Als je dieper keek, kon hij onnavolgbaar zijn. Maar net zoals die andere jongens was hij daar een gesloten boek over. Dat had natuurlijk ook te maken met ervaringen uit zijn verleden."