‘Mourinho heeft bijna 800 miljoen euro nodig om dat team te evenaren’

José Mourinho heeft afgelopen zomer tientallen miljoen euro's mogen spenderen voor de komst van Victor Lindelöf, Nemanja Matic en Romelu Lukaku, maar volgens Sam Allardyce moet de Portugees meer financiële armslag krijgen. De ex-manager van onder meer Crystal Palace zegt dat Mourinho bijna achthonderd miljoen euro nodig heeft om een ploeg te krijgen die net zo goed was als die onder Sir Alex Ferguson.

The Red Devils staan tweede in de Premier League en zijn nagenoeg gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Champions League, maar de kritiek op het spel van United blijft Mourinho kwellen. "Iedereen speelt meer open en attractief voetbal als je de juiste spelers hebt en als je de mogelijkheid hebt gehad om zulke spelers te halen", aldus Allardyce bij beIN Sports.

"Zulke spelers vinden is moeilijker dan ooit, er zijn er steeds minder van. En ze zijn nu honderden miljoenen euro's waard. Het is heel moeilijk om een Manchester United-team op te bouwen die vergelijkbaar is met die van bijvoorbeeld Sir Alex Ferguson. Dat zal je met de huidige transfermarkt waarschijnlijk rond de 700, 750 of misschien wel bijna 800 miljoen euro kosten."