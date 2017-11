Opvolger David Silva moet uit jeugd komen: ‘Ik leer elke dag van ‘Pep’’

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Phil Foden, het kroonjuweel uit de jeugdopleiding van Manchester City.

Door Robin Bruggeman

22 oktober 2005, Highbury. Micah Richards komt vijf minuten voor het einde van de door Manchester City met 1-0 verloren wedstrijd tegen Arsenal het veld in voor Danny Mills en maakt zo op zeventienjarige leeftijd zijn debuut voor de hoofdmacht van the Citizens. De verdediger speelt de daaropvolgende tien jaar in het Etihad Stadium, komt in totaal tot bijna 250 wedstrijden voor de blauwe club uit Manchester, wint er een landstitel en een FA Cup, vertrekt na een jaar op huurbasis bij Fiorentina in 2015 naar Aston Villa én is de laatste speler uit de jeugdopleiding die jarenlang in de basis heeft gestaan.

Veel zelf opgeleide spelers, 39 om precies te zijn, hebben sinds de eerste wedstrijd van Richards hun debuut gemaakt voor Manchester City, maar niemand is er sindsdien in geslaagd om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Kelechi Iheanacho leek niet zo heel lang geleden nog degene die het meeste aanspraak mocht maken op een langdurig en succesvol verblijf bij de club van trainer Josep Guardiola, maar de 21-jarige Nigeriaan koos afgelopen zomer eieren voor zijn geld door voor bijna 28 miljoen euro naar Leicester City te vertrekken.

De successen van Manchester City werden in de afgelopen jaren dus vooral behaald met aangekochte spelers en als het aan de in Abu Dhabi gevestigde eigenaren van de club ligt, komt daar in de toekomst verandering in. De City Football Group stak in 2014 een bedrag van maar liefst een dikke tweehonderd miljoen euro in de eigen Etihad Campus en gooide afgelopen zomer het roer om door talenten weer sneller door te promoveren naar hogere leeftijdscategorieën.

Micah Richards is de laatste jeugdexponent dat echt uitgroeide tot een basisspeler bij Manchester City.

Een van de spelers die daar in de komende jaren de vruchten van moet plukken is Phil Foden. De middenvelder kwam zeventien jaar geleden onder de rook van Manchester ter wereld in Stockport en zette zijn eerste stappen op het voetbalveld in het shirt van Reddish Vulcans JFC. Manchester City was er echter bijzonder vroeg bij en Foden meldde zich al op zesjarige leeftijd in de jeugdopleiding van the Citizens, waar hij de afgelopen elf jaar weinig anders deed dan voetballen en alle jeugdteams van de club doorliep.

Foden werd als uitvloeisel van het nieuwe beleid in het Etihad Stadium enkele maanden geleden overgeheveld naar de selectie van Guardiola, waar hij dagelijks op het veld staat met de hoofdmacht in een poging hem zo sneller te laten wennen aan het hogere niveau: “Hij traint iedere dag met ons mee. Hij is pas zeventien, maar hij is wel een volwaardige speler in onze selectie. Hij zit elke dag bij de jongens in de kleedkamer, dat is de beste manier om van de ervaren spelers die op een hoog niveau spelen te leren. Het is zo belangrijk voor Manchester City dat hij op een hoog niveau speelt”, legde Pep die beslissing uit aan verslaggevers.

Zijn overheveling naar de hoofdmacht afgelopen zomer betekende overigens niet Fodens eerste kennismaking met het eerste van Manchester City, aangezien hij vorig jaar december op zestienjarige leeftijd al eens deel uitmaakte van de selectie voor het Champions League-duel met Celtic. Het talent speelt vooralsnog echter zijn wedstrijden in het zogenaamde Elite Development Squad (EDS) van Manchester City, aangezien hij met onder meer David Silva en Kevin De Bruyne een aantal concurrenten van naam voor zich heeft.

The Citizens troffen vorige week dinsdag in het kader van de Carabao Cup Wolverhampton Wanderers en dat zou de kans zijn geweest voor Foden om zijn officiële debuut te maken, ware het niet dat hij zich op dat moment in India bevond. Engeland Onder-17 bereikte op het jeugd-WK de finale en boog afgelopen zondag in Calcutta mede dankzij twee doelpunten van de middenvelder een 0-2 achterstand tegen Spanje om tot een 5-2 overwinning.

Foden bevond zich daarvoor natuurlijk al op de radar van Guardiola, die het talent naar verluidt al tegenkwam toen hij zijn huiswerk deed voordat hij überhaupt aan de slag ging bij Manchester City en tijdens etentjes met vrienden niet kon stoppen met praten over de jonge Engelsman, maar lijkt na het wereldkampioenschap, waar hij de Gouden Bal voor beste speler mee naar huis mocht nemen, helemaal te mogen hopen op een snel debuut in het eerste: “Welke positie speelde hij? Want daar ga ik hem neerzetten als hij weer terug is”, knipoogde de trainer na de finale.

Phil Foden scoorde op het WK twee keer in de finale en kreeg na afloop de Gouden Bal voor de beste speler van het toernooi.

Foden, die wordt gezien als de natuurlijke opvolger van David Silva, maar ook uit de voeten kan op de flanken of in een meer controlerende rol, denkt zelf dat hij op de goede weg is: “Ik geniet er enorm van om met het eerste elftal te trainen. Het samenwerken met Pep maakt het allemaal makkelijker voor mij bij het EDS, want hij maakt mij een betere speler. Iedere dag leer ik hoe het is om een speler van het eerste te zijn en hoe zij daar werken, het is allemaal een geweldige ervaring”, liet hij in september weten via de officiële kanalen van zijn club.

Een officieel debuut blijft weliswaar nog uit, maar Foden heeft zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Manchester City al achter de rug. In de voorbereiding op het huidige seizoen kreeg de spelmaker tijdens de Amerikaanse tournee van zijn club de kans tegen Real Madrid en Manchester United en maakte daar zoveel indruk dat Gary Neville, icoon van de rivaal en stadsgenoot, zich uitsprak over het talent: “Hij zit bij de verkeerde club in Manchester om een duurzame kans te krijgen. City heeft een hoop geweldige jongens rondlopen, zij zouden moeten spelen”, sneerde de voormalige verdediger via Twitter. Aan Foden nu de taak om te laten zien dat die kansen er bij Manchester City wel degelijk liggen als een jeugdspeler maar goed genoeg is.

Naam: Philip Walter Foden

Geboortedatum: 28 mei 2000

Club: Manchester City

Positie: centrale middenvelder/aanvallende middenvelder

Sterke punten: techniek, inzicht, snelheid, goed in kleine ruimte