‘KNVB leert van Ziyech-scenario en zette tevergeefs Advocaat in'

Sofyan Amrabat heeft definitief gekozen voor een interlandcarrière bij Marokko, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. De middenvelder van Feyenoord, die ook als vleugelverdediger uit de voeten kan, zegt daardoor 'nee' tegen Oranje, waarvoor hij ook had mogen uitkomen.

Amrabat had in Zeist nog een gesprek met bondscoach Dick Advocaat, maar heeft besloten niet in te gaan op de interesse. Bronnen uit de omgeving van de speler, zo stelt het Algemeen Dagblad, melden dat het een goed gesprek was en de KNVB het keurig heeft gespeeld, maar dat Amrabat op gevoel kiest voor Marokko.

Hervé Renard, bondscoach van Marokko, had Amrabat opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ivoorkust en bij speelminuten was het niet meer toegestaan om alsnog de overstap te maken naar het Nederlands elftal. De middenvelder werd door Advocaat eerder nog omschreven als een 'potentiële international'. Eerder zag de KNVB ook Hakim Ziyech al voor Marokko kiezen.