Barcelona hoort slecht nieuws uit ziekenboeg en mist duo in zware fase

Barcelona moet het de komende weken zonder Sergi Roberto en André Gomes doen. De Catalaanse middenvelder heeft een hamstringblessure aan zijn rechterbeen opgelopen en zal vijf weken niet voetballen, terwijl zijn Portugese teamgenoot met een dijbeenblessure ongeveer drie tot vier weken geen speelminuten gaat maken, zo meldt Barcelona woensdag op de clubsite.

De blessures zijn opgelopen tijdens de Champions League-wedstrijd afgelopen dinsdagavond tegen Olympiacos (0-0). Roberto werd vlak voor de rust naar de kant gehaald en onderzoek heeft uitgewezen dat hij een maand aan de kant staat. De middenvelder speelde dit seizoen reeds veertien duels onder Ernesto Valverde en scoorde daarin één keer.

Gomes kwam tegen de Griekse topclub een kwartier voor tijd binnen de lijnen in plaats van Denis Suárez en in dat korte tijdsbestek heeft de 27-voudig international een dijbeenblessure opgelopen. De Portugees is dit seizoen nog niet verder gekomen dan elf optredens voor de Catalanen, waarin hij niet wist te scoren.

Zodoende mist Barcelona het tweetal in een drukke en zware periode. Het tweetal moet naar alle waarschijnlijkheid de wedstrijden tegen Sevilla, Leganés, Juventus, Valencia, Murcia, Celta de Vigo en mogelijk ook Sporting Portugal missen.