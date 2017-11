Fraser gaat wijzigen: ‘Hij heeft tegen Ajax al laten zien dat hij ver is’

Vitesse moet donderdagavond een goed resultaat behalen tegen Zulte Waregem wanneer het wil overwinteren in de Europa League. Hoofdtrainer Henk Fraser gelooft in een dergelijke stunt, al zijn drie punten tegen de Belgische opponent dan wel noodzakelijk. Wanneer er donderdag, als Mason Mount een basisplaats krijgt van Fraser, gewonnen wordt, hoopt de Vitesse-coach op een stunt tegen Lazio.

Vitesse staat er beroerd voor in de groepsfase en pakte, net als Zulte Waregem, nog maar een punt. OGC Nice staat met een voorsprong van vijf punten op de tweede plaats. Toch denkt Fraser dat er nog wat mogelijk is. “Als wij morgen winnen en je er vanuit gaat dat Lazio wint van Nice, dan is het verschil nog maar twee punten. Dan is het nog altijd mogelijk. Zolang er hoop is, is er ook leven”, aldus Fraser donderdag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd. “We weten dat er een kansje is, maar we willen ook een keer winnen in Europees verband dit seizoen. Daar is donderdag een kans voor.”

Fraser weet nog niet hoe zijn opstelling er uit zal zien tegen Zulte Waregem. “Maar op één plaats ben ik eruit. Mason gaat spelen. Ik ben er alleen nog niet uit voor wie. Hij verdient een kans. Mason heeft op basis van de trainingen die kansen afgedwongen”, aldus Fraser, die Navarone Foor waarschijnlijk op de bank houdt. Ook Alexander Büttner is niet zeker meer van zijn plek op de linksbackpositie. De negentienjarige Lassana Faye vervangt hem mogelijk.

“Alexander heeft op het duel met Ajax na, alle wedstrijden gespeeld. Net als jullie zie ik een aantal dingen bij Alexander die voor verbetering vatbaar zijn”, aldus Fraser. “Tegelijkertijd zie ik ook een aantal goede dingen. Ik denk dat Faye tegen Ajax al heeft laten zien dat hij behoorlijk ver is. Die proberen we net als Mason stapsgewijs te brengen. Niet alleen de talenten van Chelsea die we mogen gebruiken, maar ook onze eigen talenten.”