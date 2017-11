Dylan Vente voorkomt nederlaag Feyenoord Onder-19 tegen Shakhtar

Feyenoord Onder-19 heeft woensdagmiddag niet kunnen winnen op bezoek bij Shakhtar Donetsk. Op bezoek in Vysokiy waren de Rotterdamse talenten grotendeels de betere van de partij, maar was het de ploeg van Sergiy Shyshchenko die op voorsprong kwam. Lange tijd leek Feyenoord op een nederlaag af te stevenen, maar vlak voor tijd was het Dylan Vente die de 1-1 maakte en zodoende een punt redde.

De ploeg van Cor Adriaanse boekte twee weken geleden de eerste overwinning in de Youth League tegen Shakhtar Donetsk. De ploeg uit Oekraïne werd in Rotterdam met 4-0 verslagen. Zo eenvoudig als toen, ging het woensdagmiddag niet. Shakhtar presenteerde zich op het FC Metalist Training Ground in Vysokiy als een stugge ploeg. De bezoekers hadden in de eerste helft het betere van het spel, maar doelpunten vielen er niet.

Na rust zocht Feyenoord nadrukkelijker het doel van Shakhtar en kansen om op voorsprong te komen waren er. Vijf minuten na de thee was Dylan Vente er dicht bij, maar zijn kopbal werd gered. Feyenoord hield de druk er goed op en de 0-1 hing in de lucht, maar het was juist Shakhtar dat scoorde. De thuisploeg schakelde goed om na een afgeslagen hoekschop en het was Dmytro Topalov die er op links snel vandoor ging. Zijn scherpe voorzet werd bij de tweede paal door Kuzmenko achter doelman Justin Bijlow gegleden. Het was pas het derde doelpunt van Shakhtar dit toernooi.

Met nog zeker 25 minuten op de klok drong Feyenoord meer aan, al werd het spel er niet beter op. Het geloof bij Shakhtar in een overwinning groeide met de minuut en het spel van Feyenoord hobbelde achteruit. Een echte kans op de gelijkmaker viel niet te noteren en zodoende leek het erop dat de drie punten in Oekraïne zouden achterblijven. Maar de laatste minuut van de officiële speeltijd waas het Vente die vanuit het niets scoorde. In blessuretijd waren er mogelijkheden voor beide ploegen, maar bleef het bij 1-1.