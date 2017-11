Smaakmaker PEC Zwolle haalt uit: ‘Daar hebben ze dat niet gezien’

Younes Namli is op zijn plek bij PEC Zwolle. De middenvelder annex aanvaller van de huidige nummer drie van de Eredivisie speelde tweeënhalf jaar lang in het shirt van sc Heerenveen, maar bij de Friese club kon Namli nimmer zijn huidige niveau halen. In gesprek met Voetbal International beaamt de linkspoot dat hij zich anders manifesteert bij PEC.

"Het verschil is inderdaad groot", zegt Namli. "Het belangrijkste is het vertrouwen dat ik krijg. Vertrouwen is zo belangrijk, dat kun je aan elke voetballer vragen. Hier voel ik dat en dat zie je terug op het veld", aldus de Deen, die zich 'vrij' voelt bij PEC. Namli heeft weldegelijk enkele defensieve taken, maar zegt genoeg vrijheid te hebben om te renderen.

Namli geeft aan dat hij in Friesland niet echt vertrouwen voelde: "In het begin heb ik in Heerenveen ook aangeven wat voor speler ik ben en wat ik nodig heb. Bij PEC zien ze dat, daar hebben ze dat niet gezien. Bij PEC voel ik me voor het eerst weer echt Younes Namli en dat zie je. De echte Namli wil kansen creëren, doelpunten maken en belangrijk zijn voor het team."