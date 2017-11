Veertig Feyenoord-supporters opgepakt na knokpartij in Oekraïense bar

De Oekraïense politie heeft dinsdagavond ongeveer veertig Feyenoord-supporters opgepakt in Charkov, zo meldt persbureau Interfax. De fans raakten bij een bar slaags met supporters van Shakhtar Donetsk. Er zijn ook twaalf Oekraïners opgepakt naar aanleiding van de schermutselingen bij het café.

Het interieur van het café sneuvelde ook. Zo zijn er onder meer ruiten ingeslagen. Een fan van Feyenoord raakte zwaargewond bij de vechtpartij, zo bevestigt de Rotterdamse politie tegenover het Algemeen Dagblad. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis na aangevallen te zijn met een fles en zou daarmee gestoken zijn.

Het is nog onduidelijk hoe lang de supporters vast moeten blijven zitten. Feyenoord neemt het woensdagavond in Charkov op tegen Shakthar Donetsk, dat wegens de spanningen in Oost-Oekraïne niet in eigen stad kan spelen. Enkele honderden fans van Feyenoord zijn hun club achterna gereisd naar Charkov.