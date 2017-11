Medelijden met Diks: ‘Hij stond al niet sterk in zijn voetbalschoentjes’

Kevin Diks werd afgelopen zomer gehaald als versterking voor Feyenoord, maar de verdediger heeft nog niet weten te imponeren in De Kuip, zeker niet als centrale verdediger. Rinus Israël, voormalig aanvoerder en verdediger van de Rotterdammers, zegt in gesprek met NUsport dat de rol van centrale verdediger helemaal niet past bij de huurling van Fiorentina.

Giovanni van Bronckhorst posteerde Diks de afgelopen tijd in het centrum van de verdediging vanwege de blessures van onder anderen Jan-Arie van der Heijden, Sven van Beek en Eric Botteghin. Een slechte keuze, zegt Israël. "Ik vind het een beetje zielig voor die jongen. Hij stond al niet sterk in zijn voetbalschoentjes door alle kritiek en dan moet hij ook nog een positie invullen die hij niet gewend is."

"Hopelijk kan hij eindelijk een keer een positieve indruk maken. Dat heeft Diks nodig", vervolgt de clubicoon van Feyenoord, die blij is dat Renato Tapia woensdagavond waarschijnlijk kan spelen tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League: "Voor een centrale verdediger kan hij aardig voetballen. Maar tegen Napoli maakte hij wel een ketser omdat hij een hakje wilde doen. Hopelijk laat hij dat vanavond uit zijn hoofd."