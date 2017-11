Telefoontje haalde Gabriel Jesus over: ‘Hij was de enige die me belde’

Gabriel Jesus ruilde Palmeiras vorige winter voor 32 miljoen euro in voor een dienstverband bij Manchester City. De Braziliaanse spits had ook voor een avontuur bij onder meer Manchester United, Real Madrid, Barcelona en Juventus kunnen kiezen, maar een telefoontje van Josep Guardiola gaf bij de elfvoudig international de doorslag.

"Guardiola belde me op en zei dat ik heel belangrijk was voor zijn project", zegt de aanvaller in gesprek met FourFourTwo. "Hij was de enige trainer die mij belde. Dit zorgde ervoor dat ik me gewild voelde en dat was een hele grote reden om voor City te kiezen. Er waren destijds veel clubs die me wilden hebben, maar ik had het meeste vertrouwen in City."

Het twintigjarige talent zegt dat de Spaanse manager hem zo snel mogelijk op de club wilde hebben: "Toen ik in Manchester landde, moest ik gelijk naar het trainingsveld. Ik ging niet eens door naar mijn hotel. Hij wilde me daar hebben. Het was zes uur in de avond en de training was in de ochtend al geweest, maar Pep wachtte alsnog op mijn komst. Ik realiseerde me toen dat hij een ander soort manager is."