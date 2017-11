Robben geniet van ‘respectvolle’ behandeling: ‘Zelden zoiets meegemaakt’

Bayern München won dinsdagavond met 1-2 van Celtic, waardoor der Rekordmeister zich heeft gekwalificeerd voor de volgende ronde van de Champions League. Arjen Robben mocht van trainer Jupp Heynckes vanaf de aftrap beginnen en de voormalig Oranje-international werd vlak voor tijd naar de kant gehaald. Robben zal vanwege de wissel de avond in Schotland niet snel vergeten.

De 33-jarige aanvaller kreeg namelijk een groot applaus van het thuispubliek, iets wat Robben lang zal bijblijven. "Dat was ontzettend respectvol van de Celtic-fans. Ik heb zelden zoiets meegemaakt", aldus de Nederlander, geciteerd door de Daily Record. Robben erkent dat Bayern veel moeite had met de Schotse topclub, maar is blij met de minimale zege.

"In sommige wedstrijden moet je nu eenmaal overleven en gewoon winnen Dit was zeker niet onze beste wedstrijd, we kregen erg weinig kansen", concludeert Robben. Karl-Heinz Rummenigge spreekt net als Robben over een geweldige sfeer bij Celtic: "Dit was puur voetbalcultuur. Ik heb de hele avond kippenvel gehad. Het voelde een beetje aan als vanouds. Het was een geweldige avond."