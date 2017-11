CL-uitschakeling dreigt voor Atlético: ‘Ik vind de Europa League shit’

Atlético Madrid speelde dinsdagavond in de Champions League thuis met 1-1 gelijk tegen Qarabag FK, waardoor de ploeg van Diego Simeone, met nog twee wedstrijden te gaan, vier en vijf punten achterligt op respectievelijk Chelsea en AS Roma. De kans is dus aanwezig dat Atlético, momenteel derde in Groep C, wordt veroordeeld tot het spelen van de Europa League en daar zit Gabi niet op te wachten.

"Zoals ik er nu naar kijk, vind ik de Europa League shit, ook al heeft het ons veel gebracht", spreekt de teleurgestelde aanvoerder van los Colchoneros onomwonden tegenover verschillende media, direct na afloop van het Champions League-duel. "Wat ons het meest pijn doet, is dat we het niet meer in eigen hand hebben, dat is de bittere realiteit."

"We moeten nu van Roma zien te winnen en hopen dat Qarabag Chelsea kan verslaan. Zoals het er nu voorstaat, liggen we er uit. We hebben een kans, maar die is erg gering. We moeten hard blijven werken en van deze wedstrijd leren. Er zit niets anders op dan onze rug rechten. In de eerste helft waren we slecht, maar in de tweede helft kregen we mogelijkheden. Helaas mocht het niet zo zijn."