‘Hij zal best zijn waarde hebben gehad, maar Feyenoord mist Kuyt niet’

Feyenoord beleeft tot dusver een moeilijk seizoen. De Rotterdammers staan na tien competitiewedstrijden op de zesde plek, met reeds tien punten achterstand op koploper PSV, en hebben in de Champions League alle duels verloren. Menigeen stelt dat het gemis van Dirk Kuyt, die na afgelopen seizoen zijn profcarrière beëindigde, deels debet is aan de malaise, maar Rinus Israël gelooft daar niet in.

"Feyenoord mist Kuyt niet. Hij zal best zijn waarde hebben gehad in de kleedkamer, maar op het veld kon ik vorig seizoen wel begrijpen dat de trainer (Giovanni van Bronckhorst, red.) voor Jens Toornstra koos", zegt de voormalig aanvoerder en trainer van de regerend landskampioen in gesprek met Voetbal International. "Kijk, je kan natuurlijk wel het voorbeeld geven, maar op het veld moeten de spelers het doen."

Israël wijst op het hoge aantal blessures waarmee Feyenoord kampt: "Laten we eerlijk zijn, als je verdedigingsduo wegvalt en je hebt spelers die niet beter kunnen, dan ben je klaar. Dan kan Kuyt praten wat hij wil, maar als dit het maximum is, dan houdt het op." Peter Houtman, voormalig topscorer van de Rotterdammers, sluit zich aan bij de woorden van Israël: "Ja, die vraag komt natuurlijk als je nu in een kritische fase zit. Je gaat oorzaken zoeken, maar Feyenoord heeft gewoon flink wat tikken gehad. Dat doet wat met spelers."

"Misschien dat je hem soms voetballend mist. Maar dat maakt niet uit, je weet dat hij stopt, dat moet je dan respecteren en dan gaat het verder", aldus Houtman, die zegt dat het weinig zin heeft om lang stil te staan bij het feit dat belangrijke spelers stoppen of (tijdelijk) verdwijnen. "Ook niet voor jongens die hem nu soms missen. Zo gaat dat in het voetbal."