‘Als ik nu naar mijn maatje Vaclav kijk, weet ik waar hij doorheen gaat'

Daley Sinkgraven was een halfjaar geblesseerd, maar is nu weer volledig fit. Samen op het veld staan met Vaclav Cerny zit er echter voorlopig niet in. De Tsjechische buitenspeler heeft zijn voorste kruisband afgescheurd en moet ongeveer een halfjaar revalideren. Sinkgraven heeft medelijden met zijn medespeler bij Ajax en hoopt dat hij mentaal sterk blijft.

"Zelf ben ik er weer, maar zo'n blessure laat je mentaal gezien niet direct los. Als ik nu naar mijn geblesseerde maatje Vaclav kijk, weet ik waar hij doorheen gaat", zegt Sinkgraven op de officiële website van Ajax. "Toen het gebeurde, tijdens het bekerduel met De Dijk, speelde constant dezelfde zin door mijn hoofd: laat het alsjeblieft meevallen, laat het alsjeblieft meevallen."

Sinkgraven zag echter snel dat het mis was. De linkervleugelverdediger, die zijn teamgenoot steunt waar het kan, weet wat het is om langdurig geblesseerd te zijn. "Na een halfjaar blessureleed ben ik weer fit en dat voelt ontzettend goed. Dat halfjaar viel niet mee. Ik wilde zo graag voetballen, maar mijn lijf werkte niet mee. Heel frustrerend, ik voelde me écht klote", aldus Sinkgraven, die zegt een binnenvetter te zijn, maar desondanks zijn emoties in die periode moest uiten bij zijn vader.

De 22-jarige verdediger geeft aan dat een lange absentie ook invloed heeft op de rol die je binnen het team hebt: "Je werkt los van de groep aan je revalidatie, dus je mist een hoop. Ik had wel van die momenten dat de jongens drukpratend de kleedkamer binnenkwamen en dat ik geen flauw idee had waar ze het over hadden of wat ze hadden meegemaakt. Daar sta je dan echt een beetje buiten."