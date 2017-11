Neymar onderhandelt in het geheim met Real

Chris Coleman blijft mogelijk toch aan als bondscoach van Wales. De oefenmeester werd afgelopen tijd in verband gebracht met clubs in de Premier League, maar kan zijn contract nu met twee jaar verlengen en heeft zo tot het EK 2020 de leiding. (Daily Mail)

De Braziliaanse vleugelaanvaller zou afgelopen tijd in het geheim met Real Madrid hebben onderhandeld over een dienstverband.