Benzema heeft ‘medelijden’ na kritiek: ‘Ik schaam me voor ze’

Karim Benzema heeft geen goed woord over voor Gary Lineker. De Engelsman noemde Benzema twee weken geleden na de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur (1-1) ‘lichtelijk overschat’ en ‘degelijk, niet geweldig’. Zinédine Zidane vond de uitspraken al genânt en de spits reageert zelf met soortgelijke woorden.

Benzema kwam dit seizoen tot pas één doelpunt in zes competitieduels. Hij trekt zich weinig aan van de kritiek. "Ik heb medelijden met mensen die alleen maar kritiek kunnen uiten. Die voormalige voetballers die analisten worden, hebben hetzelfde meegemaakt als de voetballers die nu spelen. Maar van empathie of solidariteit is geen sprake", stelt Benzema, die het woensdagavond opnieuw met Real opneemt tegen Tottenham.

"Het enige wat ze kunnen doen, is hun negatieve gevoelens uiten. Ik schaam me voor ze", vervolgt de Fransman volgens Marca. Het heeft weinig zin om inhoudelijk in te gaan op de uitspraken van Lineker, denkt Benzema. "Dat kan weer leiden tot misverstanden. Het enige wat ik kan doen, is me richten op wat ik doe op het veld. Ik wil mijn club helpen om prijzen te pakken."