Fabinho ventileert frustratie: ‘Ik overwoog om te vechten voor mijn gelijk’

Fabinho werd afgelopen zomer veelvuldig genoemd als een van de sterren die AS Monaco zou kunnen verlaten, maar speelt nog altijd voor de regerend kampioen van de Ligue 1. Manchester United en Paris Saint-Germain waren in de markt voor de middenvelder en kregen nul op het rekest van diens club. Monaco wilde niet meewerken, terwijl Fabinho een transfer wel zag zitten.

De Braziliaan steekt zijn frustratie over die periode niet onder stoelen of banken. De 24-jarige controleur hoopte in de voetsporen te treden van Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Tiemoué Bakayoko en Benjamin Mendy, maar werd door Monaco aan zijn contract gehouden. "De transferperiode was voor mij een moeilijke tijd. Ik wist niet zeker of ik zou blijven. Ik was dichter bij een vertrek dan bij een langer verblijf bij Monaco."

Het was daarom lastig om te voetballen, erkent Fabinho in gesprek met Nice Matin. "Ik zat met mijn hoofd ergens anders. Onbewust gaf ik niet alles. Ik was gefrustreerd aan het eind van de transfermarkt, maar ik heb dat boek nu gesloten." Dit seizoen is Fabinho opnieuw vaste basisspeler in het elftal van Leonardo Jardim. Hij overwoog nog om een transfer te forceren, maar heeft besloten om dat niet te doen.

"Ik kon niet vergeten wat de club me had beloofd. Ik wist zeker dat ik gelijk had en ik heb overwogen om daarvoor te gaan vechten", blikt hij terug. Na gesprekken met zijn vrienden, familie en zaakwaarnemer zag Fabinho daarvan af. "Het was geen makkelijk besluit. Maar het beeld dat dan zou ontstaan van mij, is niet wie ik ben. Zelfs al was het de enige uitweg, ik wilde geen ruzie met de club." Het contract van Fabinho loopt door tot medio 2021.