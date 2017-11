Keuze van Koeman kwam hard aan: ‘Dat was voor mij wel erg vreemd’

Ronald Koeman wisselde in mei 2016 van zaakwaarnemer, kort voordat hij aan de slag ging als trainer van Everton. De onlangs ontslagen oefenmeester zette Guido Albers destijds aan de kant voor Rob Jansen en dat betreurt Albers nog altijd. Laatstgenoemde speelde een belangrijke rol bij de overgang van Koeman van Southampton naar Everton, maar kon de deal niet afronden omdat de samenwerking met de trainer voortijdig ten einde kwam.

Een competitieronde voor het eind van het seizoen sprak Albers namens Koeman met grootaandeelhouder Farhad Moshiri en voorzitter Bill Kenwright van Everton. Vlak daarna wilde Koeman een andere zaakwaarnemer. "Maar uiteindelijk werd hij wel trainer van Everton. Dat was voor mij persoonlijk natuurlijk wel erg vreemd, als je zo intensief met elkaar hebt gewerkt. Maar goed, dat is voetbal. We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan en hebben elkaar veel succes gewenst", vertelt Albers aan de Nieuwe Revu.

Albers begeleidde Koeman toen hij in dienst was van Feyenoord en Southampton. "We hebben hem commercieel aantrekkelijker gemaakt door sociale media voor hem op te zetten; hij heeft nu meer dan een miljoen volgers op Twitter. We zijn vorig jaar uit elkaar gegaan omdat Koeman dacht met een ander management de volgende stap in zijn carrière beter te kunnen maken."