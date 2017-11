Nieuwkoop ‘ideale opvolger’ van Karsdorp: ‘We kunnen eerlijk zijn over Diks’

Bart Nieuwkoop lijkt woensdagavond in de basis te beginnen met Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk. De rechtsback kreeg in de wedstrijden tegen AVV Swift (4-1) en Roda JC Kerkrade (1-1) het vertrouwen van Giovanni van Bronckhorst en dat doet Nieuwkoop goed. Hij wil Rick Karsdorp opvolgen als vaste rechtsachter van Feyenoord.

Dit seizoen koos Van Bronckhorst al voor Kevin Diks, Sofyan Amrabat en Nieuwkoop op die positie. "Toen Rick vertrok, was mijn doelstelling om de vaste rechtsachter van Feyenoord te worden. Daar ging ik voor in de voorbereiding", legt laatstgenoemde uit aan de NOS. In een oefenduel met SDC Putten liep Nieuwkoop een blessure op die hem wekenlang aan de kant hield. "Maar die doelstelling staat nog steeds. Met Kevin Diks en Souf is er genoeg concurrentie. Die strijd moet ik zien te winnen."

Clubicoon Ben Wijnstekers hoopt dat Nieuwkoop slaagt in zijn missie. De voormalig verdediger van Feyenoord ziet Nieuwkoop als de 'ideale opvolger' van Karsdorp. "We kunnen eerlijk zijn over Diks: hij heeft veel problemen op het moment. Amrabat heeft het goed opgelost, maar is geen verdediger. Hij moet lopen, rennen en vliegen op het middenveld. Dat zag je ook bij die fout tegen Ajax: dan wil hij te veel doen. Ik vind Nieuwkoop de beste back."